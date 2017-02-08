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https://sport.mail.ru/news/tennis/28707921/
8 февраля 2017, 19:47 | Теннис | Sports.kz

Казахстан победил Южную Корею на Кубке Федерации

Казахстанские теннисистки с победы стартовали в I группе зоны Азия/Океания в подгруппе А Кубка Федерации, сообщает Sports.kz.

Казахстанские теннисистки с победы стартовали в I группе зоны Азия/Океания в подгруппе А Кубка Федерации сообщает Sports.kz. Увеличить
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Сборная Казахстана в Астане обыграла команду Южной Кореи с общим счетом 2:1. В одиночных матчах Галина Воскобоева в двух сетах победила На-Лэ Хан (7:5, 6:1), а Ярослава Шведова также в двух сетах проиграла Су Джеонг Джанг (5:7, 2:6). Судьба противостояния решилась в парной игре, в которой Воскобоева и Шведова в двух сетах были сильнее пары На-Лэ Хан/Ким На Ри (6:2, 6:4).

Следующим соперником Казахстана будет команда Таиланда — матчи пройдут 10 февраля. Отметим, что победитель подгруппы А встретится с командой, занявшей первое место в группе В, где выступают Китай, Япония, Индия и Филиппины. Между ними и будет разыграна путевка в плей-офф II Мировой группы.

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