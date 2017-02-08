Казахстан победил Южную Корею на Кубке Федерации
Казахстанские теннисистки с победы стартовали в I группе зоны Азия/Океания в подгруппе А Кубка Федерации, сообщает Sports.kz.
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Сборная Казахстана в Астане обыграла команду Южной Кореи с общим счетом 2:1. В одиночных матчах Галина Воскобоева в двух сетах победила
Следующим соперником Казахстана будет команда Таиланда — матчи пройдут 10 февраля. Отметим, что победитель подгруппы А встретится с командой, занявшей первое место в группе В, где выступают Китай, Япония, Индия и Филиппины. Между ними и будет разыграна путевка в
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