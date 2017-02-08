Блинкова: Стало не по себе от числа людей, смотревших на меня

В среду сборные России и Китайского Тайбэя провели свои первые тренировки на стадионе «Дружба» в Москве. Матч второй региональной группы Кубка Федерации начнётся уже в субботу, а участие в нём готовится принять трио дебютанток российской команды — Анна Блинкова, Анна Калинская и Наталья Вихлянцева.



Финалистка юниорского Уимблдона-2015 Анна Блинкова только начинает свой путь во взрослом теннисе. Прошлой осенью она прошла сквозь сито квалификации на Кубке Кремля и в первом круге обыграла Анастасию Севастову, находившуюся в тот момент в топ-35 рейтинга WTA. Уже в январе Блинкова попала в квалификацию Australian Open и снова справилась с главной задачей — пробилась в основную сетку мэйджора. Но и на этом 18-летняя теннисистка не остановилась — в первом круге одержала победу над Моникой Никулеску. В эксклюзивном интервью Анна рассказала «Чемпионату» о своих целях на первый полноценный взрослый сезон, ощущениях от игры с теннисистками топ-10 и об отличиях юниорского и взрослого тенниса.



— В первую очередь поздравляю вас с вызовом в сборную России. Когда вы узнали об этом, поверили вообще в то, что произошло?

— Мне написала Настя Мыскина, капитан нашей сборной. Написала сообщение, что хочет видеть меня в составе нашей команды. Разумеется, меня сразу охватила радость. Я даже не знаю, что сказать, потому что это большая честь для меня, и я понимаю, какая это ответственность перед страной. Я безумно счастлива.



— Екатерина Макарова, Анастасия Мыскина уже успели дать вам какие-то житейские советы по игре в команде?

— Пока нет, мы будем об этом разговаривать, но дали такое наставление, что надо психологически готовиться к матчу, что это большая ответственность.

— А знаете уже, сыграете точно в каких-то матчах?

— Нет, мне пока ничего не говорили.

«В первый раз играла на Маргарет Корт Арене и страшно волновалась»

— Вы очень быстро прогрессируете — вслед за первой победой в основах турниров WTA в Москве не так давно прорвались сквозь квалификацию АО и дошли до второго круга. Расскажите вообще о впечатлениях от взрослого ТБШ.

— Впечатления потрясающие (улыбается). Я очень хотела пройти квалификацию и всё сделала для того, чтобы это случилось. Я боролась в каждом матче, выкладывалась на сто процентов, и это принесло результат.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A friendly handshake after the match finished, Karolina Pliskova won by 6-0, 6-2 against Anna Blinkova <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamKaja?src=hash">#TeamKaja</a> <a href="https://t.co/HIuTqSmiQx">pic.twitter.com/HIuTqSmiQx</a></p>— Team Pliskova (@PliskovaSisters) <a href="https://twitter.com/PliskovaSisters/status/821989180968353792">19 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Осенью вы говорили, что взрослый теннис отличается в первую очередь тем, что девушки играют намного стабильнее, чем юниоры, меньше ошибаются. С каждым новым матчем начинаете ощущать, как и в вашей игре прибавляется стабильность?

— Да, немного (смеётся). Взрослый теннис отличается не только стабильностью. Взрослые игроки более опытные, они знают, в какой момент как поступать, как играть. В ключевые моменты они по-особому настраиваются, в сложных — прибавляют. Я надеюсь, что у меня такое качество тоже появится, что я смогу в решающие моменты при близком счёте прибавлять и уходить в отрыв.



— Матч с Моникой Никулеску на Australian Open вам пришлось проводить при 35-градусной жаре. В каких погодных условиях вам играть комфортнее — может быть, как раз жару и любите?

— При 35 градусах играть было очень сложно, очень некомфортно, очень плохо себя чувствуешь. Этот матч с Никулеску мы играли, по-моему, 2 часа 15 минут, три сета. Было очень тяжело. Но на самом деле, мне всё равно, в каких условиях играть. В помещениях я тоже очень люблю.



— Наверное, игра с теннисисткой топ-10 — это совершенно другой уровень? Какие уроки вам удалось вынести из встречи с Каролиной Плишковой в Мельбурне?

— Когда я играла с Плишковой, очень волновалась. Я вышла в первый раз играть на Маргарет Корт Арену, и когда я понимала, сколько людей на меня смотрит, мне становилось не по себе, и, если честно, из-за этого матч у меня не сложился. Я себя морально очень плохо чувствовала в этот момент.



— То есть из-за нервов вы даже особо не успели подумать, за счёт чего можно обыгрывать таких игроков?

— Нет, не успела, больше боролась с собой. Только к концу матча немножко расслабилась, выиграла два гейма, но на большее меня не хватило.

«Мечтаю побеждать сильных игроков»

— Вы в декабре выиграли с Лидией Морозовой турнир ITF в Анкаре. Игра в паре помогает вам добрать игровой практики? Будете продолжать играть в дуэтах?

— Да, я люблю играть пару, мне нравится тренировать элементы парной игры — подачу, приём, игру у сетки. Это для меня и хорошая тренировка, и возможность поиграть побольше матчей. Я буду стараться улучшать свою парную игру и продолжать работать.



— Это не мешает вам в одиночке, не отнимает сил?

— Отнимает, конечно. Но я играю пару не на каждом турнире, так что не очень много, это не проблема.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Para mi cumpleaños quiero una Anna Blinkova. Hagan una vaquita, vendan droga, no sé. (Es en mayo). <a href="https://t.co/kqksJMonZI">pic.twitter.com/kqksJMonZI</a></p>— Delirio Místico (@DaroDelirio) <a href="https://twitter.com/DaroDelirio/status/821887515271528450">19 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Вы продолжаете тренироваться в академии Empire Tennis, где Дарья Касаткина работает с Владимиром Платеником?

— Я больше не тренируюсь в словацкой академии, я тренируюсь во Франции, возле Парижа. Уже с октября. Я в восторге, очень люблю это место (улыбается).