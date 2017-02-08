Долгополов проиграл в первом круге теннисного турнира в Эквадоре
Украинец уступил американцу Раму.
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В Кито (Эквадор) состоялся матч первого круга теннисного турнира Ecuador Open серии АТР-250, где украинец Александр Долгополов проиграл Радживу Раму из США, сообщает официальный сайт турнира.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (4), 3:6.
Украинец уверенно провел первый сет, который выиграл со счетом 6:3. Также Долгополов имел шансы на успех во второй партии, которую довел до
В третьей решающей партии уже Рам перехватил инициативу и диктовал свои условия, выиграв со счетом 6:3.
Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе Илья Марченко выиграл стартовый матч на турнире в Монпелье у француза Квентина Гали. Во втором раунде наш теннисист сыграет с победителем встречи Миша Зверев (Германия) — Кенни де Шеппер (Франция).
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