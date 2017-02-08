Казахстанские теннисистки выиграли первый матч в Кубке Федерации
Игры проходят в Астане.
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Женская сборная Казахстана по теннису стартовала в Кубке Федерации с победы над командой Южной Кореи, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч I группы зоны Азия/Океания в подгруппе А проходил в Астане и завершился со счетом 2:1 в пользу Казахстана.
В одиночных матчах Галина Воскобоева победила
Исход встречи решился в парной встрече, в которой Воскобоева со Шведовой были сильнее Хан
Следующий матч сборной Казахстана пройдет 10 февраля. Соперником станет Таиланд. Встречи пройдут в Национальном теннисном центре Астаны.
Победители подгруппы А далее встретится с сильнейшим в группе В (Китай, Япония, Индия и Филиппины) и разыграет путевку в
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