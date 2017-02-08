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https://sport.mail.ru/news/tennis/28703416/
8 февраля 2017, 15:04 | Теннис | Vesti.kz

Казахстанские теннисистки выиграли первый матч в Кубке Федерации

Игры проходят в Астане.

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Женская сборная Казахстана по теннису стартовала в Кубке Федерации с победы над командой Южной Кореи, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч I группы зоны Азия/Океания в подгруппе А проходил в Астане и завершился со счетом 2:1 в пользу Казахстана.

В одиночных матчах Галина Воскобоева победила На-Лэ Хан — 2:0 (7:5, 6:1), а Ярослава Шведова уступила Су Джеонг Джанг — 2:0 (5:7, 2:6).

Исход встречи решился в парной встрече, в которой Воскобоева со Шведовой были сильнее Хан На-Лэ и Ким На Ри — 2:0 (6:2, 6:4).

Следующий матч сборной Казахстана пройдет 10 февраля. Соперником станет Таиланд. Встречи пройдут в Национальном теннисном центре Астаны.

Победители подгруппы А далее встретится с сильнейшим в группе В (Китай, Япония, Индия и Филиппины) и разыграет путевку в плей-офф II Мировой группы.

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