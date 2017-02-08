Джокович надеется, что Шарапова снова станет первой «ракеткой» мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне на два года за употребление запрещенного вещества мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.

«У нас всегда были прекрасные отношения, Шарапова — прекрасный друг, и я бесконечно ее уважаю, — сказал Джокович. — Она не выступала на турнирах серии Большого шлема больше года, я видел ее и отметил, что она счастлива. Ее возвращение состоится в апреле, и я надеюсь, что она снова станет первой “ракеткой” мира, потому что она этого достойна».

Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации, из них 35 — в одиночном разряде. Первой «ракеткой» мира россиянка была в августе 2005 года.