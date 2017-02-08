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https://sport.mail.ru/news/tennis/28700299/
8 февраля 2017, 11:04 | Теннис | ТАСС

Джокович надеется, что Шарапова снова станет первой «ракеткой» мира

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вторая «ракетка» мира сербский теннисист Новак Джокович надеется, что россиянке Марии Шараповой удастся вернуться на первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после отбытия дисквалификации за употребления мельдония. Об этом Джокович сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».

Шарапова вернется на корт после дисквалификации в апреле. Увеличить
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Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне на два года за употребление запрещенного вещества мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.

«У нас всегда были прекрасные отношения, Шарапова — прекрасный друг, и я бесконечно ее уважаю, — сказал Джокович. — Она не выступала на турнирах серии Большого шлема больше года, я видел ее и отметил, что она счастлива. Ее возвращение состоится в апреле, и я надеюсь, что она снова станет первой “ракеткой” мира, потому что она этого достойна».

Россиянка является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров Женской теннисной ассоциации, из них 35 — в одиночном разряде. Первой «ракеткой» мира россиянка была в августе 2005 года.
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