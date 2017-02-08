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https://sport.mail.ru/news/tennis/28697030/
8 февраля 2017, 1:30 | Теннис | Чемпионат.com

CAS отменил дисквалификацию врача Дорофеевой, выписавшей допинг Козловой

Спортивный арбитражный суд Лозанны удовлетворил апелляцию украинского спортивного врача Елены Дорофеевой на решение Международной федерации тенниса дисквалифицировать её на четыре года за назначение своей соотечественнице Катерине Козловой запрещённого препарата диметилбутиламина.

Спортивный арбитражный суд Лозанны удовлетворил апелляцию украинского спортивного врача Елены <span class=error>Дорофеевой</span> на решение Международной федерации тенниса дисквалифицировать её на четыре года за назначение своей соотечественнице Катерине Козловой запрещённого препарата диметилбутиламина. Увеличить
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Суд вынес вердикт, руководствуясь тем фактом, что Дорофеева не входила в команду Козловой, а значит, не является субъектом теннисной антидопинговой программы.

Таким образом, с врача снят запрет на профессиональную деятельность, однако её требование о выплате ей компенсации в размере 400 тыс. евро было отклонено.

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