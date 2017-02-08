CAS отменил дисквалификацию врача Дорофеевой, выписавшей допинг Козловой

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Суд вынес вердикт, руководствуясь тем фактом, что Дорофеева не входила в команду Козловой, а значит, не является субъектом теннисной антидопинговой программы.

Таким образом, с врача снят запрет на профессиональную деятельность, однако её требование о выплате ей компенсации в размере 400 тыс. евро было отклонено.