Даниил Медведев одержал победу на старте турнира в Монпелье
63-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, в двух сетах сломил сопротивление немца Тобиаса Камке, занимающего 123-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 7/6 (3) в первом раунде турнира в Монпелье.
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Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время 20-летний Медведев сделал восемь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три
Следующим соперником Медведева на соревнованиях Open Sud de France будет испанец Фернандо Вердаско.
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