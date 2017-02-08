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8 февраля 2017, 1:19 | Теннис | GoTennis.ru

Даниил Медведев одержал победу на старте турнира в Монпелье

63-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, в двух сетах сломил сопротивление немца Тобиаса Камке, занимающего 123-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 7/6 (3) в первом раунде турнира в Монпелье.

63-я ракетка мира россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> в двух сетах сломил сопротивление немца <span class=error>Тобиаса</span> Камке занимающего 123-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/2 7/6 (3) в первом раунде турнира в Монпелье. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время 20-летний Медведев сделал восемь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 30-летний Камке ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Следующим соперником Медведева на соревнованиях Open Sud de France будет испанец Фернандо Вердаско.
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