Даниил Медведев одержал победу на старте турнира в Монпелье

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Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время 20-летний Медведев сделал восемь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 30-летний Камке ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Следующим соперником Медведева на соревнованиях Open Sud de France будет испанец Фернандо Вердаско.