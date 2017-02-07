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https://sport.mail.ru/news/tennis/28696455/
7 февраля 2017, 23:49 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов не справился с Бенуа Пэром на старте соревнований в Монпелье

51-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, завершил выступление на турнире в Монпелье, в двух сетах проиграв французу Бенуа Пэру, занимающему 43-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (4), 4/6 в первом круге соревнований.

51-я ракетка мира россиянин <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> завершил выступление на турнире в Монпелье в двух сетах проиграв французу <span class=error>Бенуа</span> Пэру занимающему 43-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (4) 4/6 в первом круге соревнований. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки. При этом 20-летний Хачанов сделал 11 эйсов и два брейка, а 27-летний Пэр десять раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором круге турнира Open Sud de France Пэр сыграет либо с испанцем Фелисиано Лопесом, либо со своим соотечественником Жюльеном Беннето.
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