Карен Хачанов не справился с Бенуа Пэром на старте соревнований в Монпелье

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Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки. При этом 20-летний Хачанов сделал 11 эйсов и два брейка, а 27-летний Пэр десять раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором круге турнира Open Sud de France Пэр сыграет либо с испанцем Фелисиано Лопесом, либо со своим соотечественником Жюльеном Беннето.