Стэн Вавринка пропустит турнир в Роттердаме из-за травмы
Третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, не сыграет на соревнованиях в Роттердаме, которые пройдут с 13 по 19 февраля. Причиной такого решения спортсмена стала травма колена. Об этом сообщается в официальном микроблоге турнира на сервисе Twitter.
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Напомним, что во время Открытого чемпионата Австралии Вавринка жаловался на проблемы с коленом. Швейцарец уже выигрывал турнир в Роттердаме в 2015 году.
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