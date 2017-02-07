Стэн Вавринка пропустит турнир в Роттердаме из-за травмы

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Напомним, что во время Открытого чемпионата Австралии Вавринка жаловался на проблемы с коленом. Швейцарец уже выигрывал турнир в Роттердаме в 2015 году.