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https://sport.mail.ru/news/tennis/28696209/
7 февраля 2017, 22:44 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка пропустит турнир в Роттердаме из-за травмы

Третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, не сыграет на соревнованиях в Роттердаме, которые пройдут с 13 по 19 февраля. Причиной такого решения спортсмена стала травма колена. Об этом сообщается в официальном микроблоге турнира на сервисе Twitter.

Третья ракетка мира швейцарец <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> не сыграет на соревнованиях в Роттердаме которые пройдут с 13 по 19 февраля. Причиной такого решения спортсмена стала травма колена. Об этом сообщается в официальном <span class=error>микроблоге</span> турнира на сервисе Twitter. Увеличить
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Напомним, что во время Открытого чемпионата Австралии Вавринка жаловался на проблемы с коленом. Швейцарец уже выигрывал турнир в Роттердаме в 2015 году.
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