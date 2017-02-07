Донской и Мацукевич проиграли на старте «Челленджера» в Будапеште
Российский дуэт в составе Евгения Донского и Дениса Мацукевича потерпел поражение от хорвата Дино Марчана и австрийца
Тристана-Самуэля Вайссборна со счётом 6/4, 2/6, 8:10 в первом круге «Челленджера» в Будапеште.
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Встреча длилась 1 час 20 минут. За это время Донской и Мацукевич отметились только двумя брейками, их соперники сделали один эйс, шесть раз подали навылет и реализовали три
Во втором круга «Челленджера» в Будапеште Марчан и Вайссборн сыграют либо с итальянцами Алессандро Мотти и Лукой Ванни, либо с итальянцем Томасом Фаббиано и австралийцем Рамизом Джунейдом.
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