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https://sport.mail.ru/news/tennis/28695928/
7 февраля 2017, 22:14 | Теннис | GoTennis.ru

Донской и Мацукевич проиграли на старте «Челленджера» в Будапеште

Российский дуэт в составе Евгения Донского и Дениса Мацукевича потерпел поражение от хорвата Дино Марчана и австрийца Тристана-Самуэля Вайссборна со счётом 6/4, 2/6, 8:10 в первом круге «Челленджера» в Будапеште.

Российский дуэт в составе Евгения Донского и Дениса Мацукевича потерпел поражение от хорвата <span class=error>Дино</span> <span class=error>Марчана</span> и австрийца <nobr>Тристана-Самуэля</nobr> Вайссборна со счётом 6/4 2/6 8:10 в первом круге Челленджера в Будапеште. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 20 минут. За это время Донской и Мацукевич отметились только двумя брейками, их соперники сделали один эйс, шесть раз подали навылет и реализовали три брейк-пойнта.

Во втором круга «Челленджера» в Будапеште Марчан и Вайссборн сыграют либо с итальянцами Алессандро Мотти и Лукой Ванни, либо с итальянцем Томасом Фаббиано и австралийцем Рамизом Джунейдом.
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