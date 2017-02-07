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7 февраля 2017, 21:27 | Теннис | GoTennis.ru

София. Андрей Кузнецов в двух сетах уступил Мартину Клижану

55-я ракетка мира, россиянин Андрей Кузнецов, не справился со словаком Мартином Клижаном, занимающим 36-ю строчку рейтинга ATP, проиграв со счётом 0/6, 6/7 (4) на старте соревнований в Софии.

55-я ракетка мира россиянин Андрей Кузнецов не справился со словаком <span class=error>Мартином</span> <span class=error>Клижаном</span> занимающим 36-ю строчку рейтинга ATP проиграв со счётом 0/6 6/7 (4) на старте соревнований в Софии. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 25-летний Кузнецов сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 27-летний Клижан трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

Во втором круге турнира Garanti Koza Sofia Open Клижан скрестит ракетки либо с швейцарцем Марко Кьюдинелли, либо с немцем Даниэлем Брандсом.
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