София. Андрей Кузнецов в двух сетах уступил Мартину Клижану
55-я ракетка мира, россиянин Андрей Кузнецов, не справился со словаком Мартином Клижаном, занимающим 36-ю строчку рейтинга ATP, проиграв со счётом 0/6, 6/7 (4) на старте соревнований в Софии.
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Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 25-летний Кузнецов сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал один
Во втором круге турнира Garanti Koza Sofia Open Клижан скрестит ракетки либо с швейцарцем Марко Кьюдинелли, либо с немцем Даниэлем Брандсом.
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