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https://sport.mail.ru/news/tennis/28695115/
7 февраля 2017, 20:05 | Теннис | GoTennis.ru

Леон Смит: Нам по силам победить Францию в «Кубке Дэвиса» и без Энди Маррея

Капитан сборной Великобритании в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса» Леон Смит считает, что его команда может обыграть сборную Франции в четвертьфинале даже в отсутствие Энди Маррея.

Капитан сборной Великобритании в командном чемпионате мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span> <span class=error>Леон</span> <span class=error>Смит</span> считает что его команда может обыграть сборную Франции в четвертьфинале даже в отсутствие <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррея</span>. Увеличить
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«Правильно, что Маррей не сыграл в матче с Канадой, мы с этим справились. Возможно, он захочет сыграть в «Кубке Дэвиса», чтобы начать грунтовый сезон. Очевидно, много будет зависеть от его самочувствия после Индиан-Уэллса и Майами.

Тем не менее, нам по силам победить и без него. Джейми Маррей и Доминик Инглот могут выиграть у кого угодно. Кайл Эдмунд уже обыгрывал Ришара Гаске в пятисетовом поединке, — приводит слова Смита ClubCall.
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