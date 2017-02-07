Леон Смит: Нам по силам победить Францию в «Кубке Дэвиса» и без Энди Маррея
Капитан сборной Великобритании в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса» Леон Смит считает, что его команда может обыграть сборную Франции в четвертьфинале даже в отсутствие Энди Маррея.
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«Правильно, что Маррей не сыграл в матче с Канадой, мы с этим справились. Возможно, он захочет сыграть в «Кубке Дэвиса», чтобы начать грунтовый сезон. Очевидно, много будет зависеть от его самочувствия после
Тем не менее, нам по силам победить и без него. Джейми Маррей и Доминик Инглот могут выиграть у кого угодно. Кайл Эдмунд уже обыгрывал Ришара Гаске в пятисетовом поединке, — приводит слова Смита ClubCall.
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