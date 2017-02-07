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7 февраля 2017, 17:11 | Теннис | Р-Спорт

Южный пробился во второй круг турнира в Софии

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Россиянин Михаил Южный пробился во второй круг теннисного турнира в Софии, призовой фонд которого превышает 480 тысяч евро.

В первом круге 34-летний россиянин обыграл серба Марко Тепаваца со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований Южный поборется с представителем Люксембурга Жилем Мюллером, посеянным на турнире под 5-м номером.
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