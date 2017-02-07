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7 февраля 2017, 10:15 | Теннис | GoTennis.ru

Джек Сок посетил баскетбольный матч в Нью-Йорке

Американский теннисист Джек Сок в свободное от тренировок время посетил матч регулярного чемпионата НБА между командами «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Американский теннисист Джек Сок в свободное от тренировок время посетил матч регулярного чемпионата <span class=error>НБА</span> между командами Нью-Йорк <span class=error>Никс</span> и Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span>. Увеличить
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«Большое спасибо за возможность впервые понаблюдать на игрой “Никс”. Надеюсь вернуться сюда в ближайшем будущем», — написал Джек в своём Instagram.

Напомним, что в минувший уик-энд Сок принимал участие во встрече первого раунда «Кубка Дэвиса» против сборной Швейцарии.
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