Джек Сок посетил баскетбольный матч в Нью-Йорке
Американский теннисист Джек Сок в свободное от тренировок время посетил матч регулярного чемпионата НБА между командами «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
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«Большое спасибо за возможность впервые понаблюдать на игрой “Никс”. Надеюсь вернуться сюда в ближайшем будущем», — написал Джек в своём Instagram.
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