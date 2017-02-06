ITF оштрафовала Дениса Шаповалова на $7,000 за попадание мячом в судью на вышке
Международная федерация тенниса (ITF) определила наказание для 17-летнего канадского игрока Дениса Шаповалова, который в пятой встрече первого раунда Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» в порыве эмоций запустил ракеткой мяч в сторону, попав им в глаз главному судье поединка Арно Габа.
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Поступок Шаповалова был определён как непреднамеренное действие, за что представитель Канады был оштрафован на $ 7000. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Напомним, ранее сообщалось, что Шаповалов принёс свои извинения, сказав, что готов понести за своё поведение любое наказание.
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