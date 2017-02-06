ITF оштрафовала Дениса Шаповалова на $7,000 за попадание мячом в судью на вышке

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Поступок Шаповалова был определён как непреднамеренное действие, за что представитель Канады был оштрафован на $ 7000. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Напомним, ранее сообщалось, что Шаповалов принёс свои извинения, сказав, что готов понести за своё поведение любое наказание.