Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28682891/
6 февраля 2017, 22:15 | Теннис | Р-Спорт

Определились все четвертьфинальные пары Мировой группы Кубка Дэвиса

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Стали известные все четвертьфинальные пары Мировой группы Кубка Дэвиса.

Стали известные все четвертьфинальные пары Мировой группы Кубка <span class=error>Дэвиса</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Последним участником ¼ финала стала сборная Италии, победившая команду Аргентины. Следующим соперником итальянцев будут бельгийцы.

Остальные пары ¼ финала выглядят следующим образом:

Австралия — США,

Франция — Великобритания,

Сербия — Испания.

Матчи пройдут 7—9 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Украинские теннисисты проведут первый матч Кубка Дэвиса-2017 против сборной Португалии

Украинские теннисисты проведут первый матч Кубка Дэвиса-2017 против сборной Португалии

Сборная Украины начнет выступление в Кубке Дэвиса-2017 со второго раунда первой группы Евро-Африканской зоны (украинцы — вторые сеяные) с матча со сборной Португалии, сообщает Большой теннис Украины.
Еще 7 новостей  Все новости
6 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя