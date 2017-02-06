Определились все четвертьфинальные пары Мировой группы Кубка Дэвиса
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Стали известные все четвертьфинальные пары Мировой группы Кубка Дэвиса.
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Последним участником ¼ финала стала сборная Италии, победившая команду Аргентины. Следующим соперником итальянцев будут бельгийцы.
Остальные пары ¼ финала выглядят следующим образом:
Австралия — США,
Франция — Великобритания,
Сербия — Испания.
Матчи пройдут
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