Агент Шараповой назвал условия ее выступления в Санкт-Петербурге

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St. Petersburg Ladies Trophy проходит в конце января — начале февраля. На нынешнем турнире Шарапова не смогла выступить из-за дисквалификации, которая закончится лишь в апреле этого года. Шарапова планировала сыграть в Санкт-Петербурге выставочный матч, однако организаторы турнира не смогли получить разрешения на этот поединок со стороны WTA.

В этом сезоне победительницей турнира стала француженка Кристина Младенович, которая в финале со счетом 6:2 6:7 6:4 выиграла у россиянки Юлии Путинцевой. Для Младенович титул стал первым в карьере.

Шарапова была дисквалифицирована за употребление мельдония в мае 2016 года. Срок дисквалификации отсчитывался с 26 января 2016 года — момента, когда в пробе теннисистки было найдено запрещенное вещество. Шарапова призналась, что сознательно принимала мельдоний, однако не знала, что этот препарат был включен в число запрещенных. ITF дисквалифицировала россиянку на два года, но затем срок дисквалификации был сокращен. На корт Шарапова может выйти 26 апреля 2017 года.

До этого момента российская теннисистка может принимать участие только в показательных выступлениях. Последний выставочный матч Шарапова провела 15 декабря против олимпийской чемпионки Моники Пуиг. Пуэрториканка выиграла в этой встрече со счетом 3:6, 6:1, 6:10.



В октябре 2016 года Шарапова была исключена из рейтинга WTA. После окончания дисквалификации ей придется пробиваться на турниры WTA Tour через квалификацию или просить у организаторов соревнований wild card.

Первым турниром после возвращения для Шараповой станет Porsche Tennis Grand Prix, который пройдет с 24 по 30 апреля. Организаторы St. Petersburg Ladies Trophy объявили, что рассчитывают на выступление Шараповой в следующем сезоне.