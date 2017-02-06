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https://sport.mail.ru/news/tennis/28682319/
6 февраля 2017, 21:45 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской не смог преодолеть барьер первого круга на «Челленджере» в Будапеште

26-летний российский теннисист Евгений Донской, занимающий 130-е место в рейтинге АТР, покидает соревнования категории «Челленджер» в Венгрии, уступив в стартовом поединке 217-й ракетке мира, 25-летнему бельгийцу Яннику Ройтеру, — 4/6, 6/4, 3/6.

26-летний российский теннисист Евгений Донской занимающий 130-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> покидает соревнования категории Челленджер в Венгрии уступив в стартовом поединке 217-й ракетке мира 25-летнему бельгийцу <span class=error>Яннику</span> <span class=error>Ройтеру</span> — 4/6 6/4 3/6. Увеличить
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Первая встреча спортсменов длилась 1 час 47 минут. За это время Евгений записал в свой актив четыре эйса и две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта, а его оппонент пять раз подавал навылет, сделал столько же брейков и трижды ошибался при подаче.

В следующей стадии турнира в Будапеште представитель Бельгии сыграет или с британцем Эдвардом Корри, или с хозяином кортов Жомбором Пирошом.
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