Евгений Донской не смог преодолеть барьер первого круга на «Челленджере» в Будапеште

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая встреча спортсменов длилась 1 час 47 минут. За это время Евгений записал в свой актив четыре эйса и две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта, а его оппонент пять раз подавал навылет, сделал столько же брейков и трижды ошибался при подаче.

В следующей стадии турнира в Будапеште представитель Бельгии сыграет или с британцем Эдвардом Корри, или с хозяином кортов Жомбором Пирошом.