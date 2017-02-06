Евгений Донской не смог преодолеть барьер первого круга на «Челленджере» в Будапеште
26-летний российский теннисист Евгений Донской, занимающий 130-е место в рейтинге АТР, покидает соревнования категории «Челленджер» в Венгрии, уступив в стартовом поединке 217-й ракетке мира, 25-летнему бельгийцу Яннику Ройтеру, — 4/6, 6/4, 3/6.
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Первая встреча спортсменов длилась 1 час 47 минут. За это время Евгений записал в свой актив четыре эйса и две двойные ошибки, реализовав четыре
В следующей стадии турнира в Будапеште представитель Бельгии сыграет или с британцем Эдвардом Корри, или с хозяином кортов Жомбором Пирошом.
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