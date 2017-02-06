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6 февраля 2017, 19:30 | Теннис | GoTennis.ru

Теймураз Габашвили стал «лаки-лузером» на соревнованиях в Софии

Российский теннисист Теймураз Габашвили, не сумевший преодолеть квалификационный барьер турнира Garanti Koza Sofia Open, получил право сыграть в основной сетки соревнований как lucky loser. Причиной этому является отказ от участия в турнире сразу двух теннисистов: немца Филиппа Кольшрайбера и киприота Марокса Багдатиса.

Российский теннисист Теймураз <span class=error>Габашвили</span> не сумевший преодолеть квалификационный барьер турнира Garanti <span class=error>Koza</span> Sofia <span class=error>Open</span> получил право сыграть в основной сетки соревнований как lucky loser. Увеличить
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Таким образом, 31-летний представитель России в первом круге соревнований в Софии сразится с немцем Седриком-Марселем Штебе.

Ещё один «лаки-лузер», серб Марко Тепавац, на старте турнира скрестит ракетки с россиянином Михаилом Южным.
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