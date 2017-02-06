Украинские теннисисты проведут первый матч Кубка Дэвиса-2017 против сборной Португалии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это будет матч за право попасть в плей-офф Мировой группы.

В первом круге португальцы (в составе которых выступили Жоао Соуза и Гаштао Элиаш, отыграв одиночные встречи в пятницу и парный поединок в субботу) всухую обыграли сборную Израиля — 5:0.

Матчевая встреча Украины и Португалии состоится в 7—9 апреля на домашних кортах наших соперников. На матч украинские теннисисты выйдут с новым капитаном — Андреем Медведевым.

Счет в личном противостоянии сборных: 2−1 в пользу украинцев. Наша команда обыграла португальцев в 2000-м году в Киеве (4:1), уступил аоспернику в 2001-м году в гостях (2:3) и выиграла в 2008-м году в Днепропетровске со счетом 5:0.