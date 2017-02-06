Украинские теннисисты проведут первый матч Кубка Дэвиса-2017 против сборной Португалии
Сборная Украины начнет выступление в Кубке Дэвиса-2017 со второго раунда первой группы
Евро-Африканской зоны (украинцы — вторые сеяные) с матча со сборной Португалии, сообщает Большой теннис Украины.
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Это будет матч за право попасть в
В первом круге португальцы (в составе которых выступили Жоао Соуза и Гаштао Элиаш, отыграв одиночные встречи в пятницу и парный поединок в субботу) всухую обыграли сборную Израиля — 5:0.
Матчевая встреча Украины и Португалии состоится в
Счет в личном противостоянии сборных: 2−1 в пользу украинцев. Наша команда обыграла португальцев в 2000-м году в Киеве (4:1), уступил аоспернику в 2001-м году в гостях (2:3) и выиграла в 2008-м году в Днепропетровске со счетом 5:0.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины потерпела поражение в
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