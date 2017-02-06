Светлана Кузнецова: Когда-то я не верила в то, что смогу попасть даже в Топ-100
Российская теннисистка Светлана Кузнецова, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, рассказала о своём переломном моменте в карьере.
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Видимо, что-то случилось...
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«Когда мне исполнилось четырнадцать лет, я переехала одна в Барселону, дабы тренироваться в теннисной академии «Санчес-Касаль». Тогда я не говорила ни
Примерно через год меня заметил совладелец клуба Эмилио Санчес. Помню, как он однажды подошёл ко мне и сказал, что в будущем я точно попаду в Топ-100. Так как прежде мне никто подобного не говорил, я не восприняла всерьёз эти слова. Но прошло
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