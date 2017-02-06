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https://sport.mail.ru/news/tennis/28680757/
6 февраля 2017, 18:23 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова: Когда-то я не верила в то, что смогу попасть даже в Топ-100

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, рассказала о своём переломном моменте в карьере.

Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> занимающая восьмое место в рейтинге WTA рассказала о своём переломном моменте в карьере. Увеличить
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«Когда мне исполнилось четырнадцать лет, я переехала одна в Барселону, дабы тренироваться в теннисной академии «Санчес-Касаль». Тогда я не говорила ни по-испански, ни по-английски. Вдали от родных и близких я осознала, насколько я им обязана. Мне очень хотелось показать свою благодарность и добиться успеха для них.

Примерно через год меня заметил совладелец клуба Эмилио Санчес. Помню, как он однажды подошёл ко мне и сказал, что в будущем я точно попаду в Топ-100. Так как прежде мне никто подобного не говорил, я не восприняла всерьёз эти слова. Но прошло какое-то время, и я действительно вошла в сотню лучших игроков. Уже после этого Эмилио сказал, что теперь-то я точно буду в Топ-20. Но я снова отнеслась к его высказыванию с немалым пессимизмом. Однако позже я всё-таки поняла, что в меня верят. После такого я уже и сама стала верить в себя и свои силы, без памяти влюбившись в теннис, — приводит слова Кузнецовой издание Собака.ru.
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