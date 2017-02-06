Турниры прошедшей недели. Питер FM

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Разумеется, для российских любителей тенниса особняком стоял турнир St.Petersburg Ladies Trophy, который во второй раз принимала у себя Северная Пальмира. В Санкт-Петербург, как и в прошлом году, приехал ряд спортсменок Топ-уровня.

Больше всего болельщики ждали выступления на соревнованиях американки Винус Уильямс, которая буквально за пару дней до старта турнира играла в финале Открытого чемпионата Австралии. К сожалению, показать свой лучший теннис в городе на Неве 36-летняя Винус не смогла, уступив во втором раунде Кристине Младенович.

Помимо Уильямс-старшей, в качестве основных претенденток на трофей чемпионки рассматривались первая и вторая сеяные — румынка Симона Халеп и словачка Доминика Цибулкова соответственно, а также россиянка Светлана Кузнецова, для которой эти соревнования являются домашними в прямом смысле этого выражения.

Халеп стартовала в Санкт-Петербурге весьма уверенно, одолев перспективную хорватку Ану Конюх, однако затем снялась с соревнований сославшись на боли в бедре и обеспечив россиянке Наталье Вихлянцевой, до этого сенсационно выбившей из борьбы свою соотечественницу Дарью Касаткину, место в ½ финала.

Цибулкова в первых двух матчах на турнире проблем не испытала. Хорватка Донна Векич взяла у Доминики четыре гейма, россиянка Елена Веснина — шесть. Правда, затем Цибулкова столкнулась с непреодолимым препятствием в лице Юлии Путинцевой.

Уроженка Москвы, ныне выступающая за Казахстан, стала одним из открытий соревнований. Юлия уверенно прошла в ¼ финала, а там, проявив просто невероятную волю к победе, сумела сломить сопротивление любимицы местной публики Светланы Кузнецовой. Поединок против Цибулковой также складывался для Путинцевой не лучшим образом, но бойцовские качества вновь помогли ей одержать победу.

Соперницей Юлии по финалу стала уже упоминавшаяся Кристина Младенович. Француженке также пришлось тяжело потрудиться, чтобы заслужить право побороться за титул — Наталья Вихлянцева сражалась до последнего, но опыт всё же перевесил часу весов в пользу Кристины.

Финальная встреча стала настоящим украшением турнира. После стартовой партии казалось, что Младенович без труда одержит победу, но во втором сете, проигрывая по ходу 2/5, Путинцева в очередной раз продемонстрировала характер и свела сет к тай-брейку, на котором взяла верх.

По всей видимости, этот камбек отобрал у представительницы Казахстана слишком много сил, и совершить ещё один подвиг в решающей партии она не сумела. Таким образом, Младенович завоевала свой первый титул в карьере, причём сразу уровня Premier.

Соревнования Taiwan Open, на этот раз проводившиеся в Тайбэе, по составу участниц были не столь звёздными, но также получились довольно интересными.

Главным действующим лицом здесь должна была стать первая ракетка турнира Элина Свитолина, и украинка полностью оправдала ожидания своих поклонников. На старте Элина отдала лишь три гейма россиянке Евгении Родиной, не смогла навязать ей серьёзной борьбы и чешка Люси Градецка во втором раунде.

Пожалуй, тяжелее всего для Свитолиной сложился поединок ¼ финала против Онс Жабер из Туниса. Украинке пришлось отыгрывать пять матчболов, но в итоге именно она стала полуфиналисткой соревнований. На этой стадии Элина без проблем разобралась с Мэнди Минеллой из Люксембурга.

В нижней части сетки фаворитом была Саманта Стосур, впрочем, дальше четвертьфинала австралийке дойти не удалось. Там она потерпела поражение от китаянки Пэн Шуай, которая в итоге стала второй финалисткой турнира, одолев чешку Люси Шафаржову.

Однако, в решающем матче преимущество Свитолиной было неоспоримым. Украинская теннисистка позволила сопернице выиграть только пять геймов и стала обладательницей уже пятого трофея в карьере.

Также на прошлой неделе состоялись матчи первого раунда командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса». Сборная России в гостях противостояла команде Сербии.

Большинство теннисных экспертов сходилось на мысли, что добиться победы над сербской сборной, ведомой самим Новаком Джоковичем, россиянам будет очень тяжело, но вот показать достойную игру им вполне по силам.

К сожалению, оправдались самые пессимистичные прогнозы на исход этого противостояния. В первый игровой день Карен Хачанов в драматичном пятисетовом поединке уступил Виктору Троицки.

Не смог принести очко своей команде и Даниил Медведев, в соперниках у которого был Джокович. Россиянин снялся с матча в третьей партии, заслужив, однако, лестные слова от экс-первой ракетки мира.

Надежды российских болельщиков возлагались на парную встречу, но и здесь дуэт в составе Ненада Зимоньича и Виктора Троицки позволил Константину Кравчуку и Андрею Кузнецову выиграть только один сет. В заключительный игровой день Константин Кравчук уступил Душану Лайовичу.