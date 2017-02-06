Бычкова: Для себя я определилась — карьера завершена
Российская теннисистка Екатерина Бычкова рассказала, чем она занимается после завершения карьеры.
«Пока официального заявления нет, но я не понимаю, зачем оно нужно. Очевидно, что если человек не играет в 31 год, значит, у него есть другие жизненные интересы и приоритеты. Для себя я определилась — карьера завершена.
Очень редко играю любительские турниры. Возможно, мне хочется побить по мячу, но времени совсем нет.
Есть побочные интересы, но они не связаны с теннисом. Например, искусство,
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