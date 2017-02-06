Александр Бублик: Хотел бы выступить на мужском турнире в Санкт-Петербурге в сентябре

— После турнира в Австралии, где вы удачно себя проявили, ваша жизнь немного поменялась?

— Да, конечно. Болельщиков стало много.



— Юлия Путинцева рассказывала, как ее поддерживает федерация тенниса Казахстана. У вас подготовка поменялась?

— Конечно, федерация очень помогает. Победы, которые есть у меня сейчас, достигнуты благодаря отличной предсезонной подготовке. А с ней мне помогли казахи.



— В Петербурге организаторы на вас не обиделись?

— Вроде нет. А с чего обижаться?



— Вы были единственным петербуржцем в туре.

— Я им и остался. Я жил здесь 20 лет и буду продолжать здесь жить, несмотря на то, что выступать буду под флагом Казахстана.



— Вас ждать на мужской турнир в сентябре?

— Конечно!.



— Какие у вас дальнейшие турнирные планы?

— Через неделю улетаю в Мексику, а потом Индиан-Уэллс, — передает слова Бублика корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, до конца 2016 года Бублик представлял на соревнованиях Россию. За это время уроженец Гатчины (Ленинградская область) стал победителем четырех турниров серии «фьючерс» и дважды выступал в основной сетке турниров ATP. Это произошло в 2016 году на St. Petersburg Open и на Кубке Кремля, где теннисист дошел до ¼ финала.



На Australian Open-2017 19-летний спортсмен дошел до второго раунда, где уступил в трех сетах Малеку Джазири из Туниса.