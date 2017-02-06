Александр Бублик: Хотел бы выступить на мужском турнире в Санкт-Петербурге в сентябре
Россиянин Александр Бублик, в настоящее время выступающий за Казахстан, рассказал, как в
Санкт-Петербурге отнеслись к его смене гражданства.
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Видимо, что-то случилось...
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— После турнира в Австралии, где вы удачно себя проявили, ваша жизнь немного поменялась?
— Да, конечно. Болельщиков стало много.
— Юлия Путинцева рассказывала, как ее поддерживает федерация тенниса Казахстана. У вас подготовка поменялась?
— Конечно, федерация очень помогает. Победы, которые есть у меня сейчас, достигнуты благодаря отличной предсезонной подготовке. А с ней мне помогли казахи.
— В Петербурге организаторы на вас не обиделись?
— Вроде нет. А с чего обижаться?
— Вы были единственным петербуржцем в туре.
— Я им и остался. Я жил здесь 20 лет и буду продолжать здесь жить, несмотря на то, что выступать буду под флагом Казахстана.
— Вас ждать на мужской турнир в сентябре?
— Конечно!.
— Какие у вас дальнейшие турнирные планы?
— Через неделю улетаю в Мексику, а потом
Напомним, до конца 2016 года Бублик представлял на соревнованиях Россию. За это время уроженец Гатчины (Ленинградская область) стал победителем четырех турниров серии «фьючерс» и дважды выступал в основной сетке турниров ATP. Это произошло в 2016 году на St. Petersburg Open и на Кубке Кремля, где теннисист дошел до ¼ финала.
На Australian Open-2017 19-летний спортсмен дошел до второго раунда, где уступил в трех сетах Малеку Джазири из Туниса.
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