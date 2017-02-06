Соревнования в рамках Кубка Дэвиса прошли в Пакистане после 12-летнего перерыва
ИСЛАМАБАД, 6 февраля. /ТАСС/. Матчи теннисного Кубка Дэвиса прошли в Пакистане после 12-летнего перерыва. С 3 по 6 февраля спортсмены из Пакистана провели на кортах в Исламабаде серию встреч с теннисистами из Ирана в рамках группы Азии и Океании.
Сборная Пакистана победила команду Ирана с общим счетом 3−2.
«Для всех нас это очень счастливое событие, — цитирует Государственное телевидение Пакистана теннисиста сборной Акила Хана. — В этом году пакистанский теннис отмечает не один, а целых два праздника:
Кубок Дэвиса считается чемпионатом мира среди мужских команд и проводится с 1900 года. Трофей назван в честь основателя соревнования, американского политика Дуайта Дэвиса. Изначально приз разыгрывали сборные США и Великобритании, сейчас турнир проводится Международной федерацией тенниса с участием более 130 команд.
С 2004 года в Пакистане не проводились
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