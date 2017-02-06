Свитолина не поднялась в рейтинге WTА
В понедельник был опубликован обновленный рейтинг WTA.
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина, завоевавшая в воскресенье свой 5-й титул WTA, сохранила за собой 13-ю строчку в мировой табели о рангах, сообщает «Сегодня».
Леся Цуренко на этой неделе занимает 54-е место, Катерина Бондаренко — 82 (-1), Катерина Козлова — 99.
Ангелина Калинина преодолела почти 100 позиций и поднялась на 318- ю строчку.
Топ-10 рейтинга WTA на 6 февраля:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780
2 (2). Анжелик Кербер (Германия) — 7115
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070
6 (6). Агнешка Радванска (Польша) — 4915
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915
9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705.
Фото: «Комментарии».
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