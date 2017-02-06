Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 5 позиций в Чемпионской гонке ATP

На минувшей неделе Рублев не смог пробиться в финал турнира серии «Челленджер» во французском Кемпере, уступив в полуфинале Петеру Гойовчику из Германии.

В чемпионской гонке россиянин набрал 224 очка и вышел на 19-е место. В топ-10 изменений не произошло.

Чемпионская гонка ATP, версия от 6 февраля:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2000 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1245,

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 970,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 810,

5 (5). Милош Раонич (Канада) — 450,

6 (6). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 430,

7 (7). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 405,

8 (8). Миша Зверев (Германия) — 400,

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 380,

10 (10). Джек Сок (США) — 340….

19 (24). Андрей Рублев (Россия) — 224….

24 (23). Даниил Медведев (Россия) — 200….

62 (57). Андрей Кузнецов (Россия) — 100.