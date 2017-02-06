Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 5 позиций в Чемпионской гонке ATP
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 24-й на 19-ю позицию в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которой опубликована на официальном сайте ассоциации.
На минувшей неделе Рублев не смог пробиться в финал турнира серии «Челленджер» во французском Кемпере, уступив в полуфинале Петеру Гойовчику из Германии.
В чемпионской гонке россиянин набрал 224 очка и вышел на 19-е место. В топ-10 изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP, версия от 6 февраля:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2000 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1245,
3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 970,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 810,
5 (5). Милош Раонич (Канада) — 450,
6 (6). Роберто
7 (7).
8 (8). Миша Зверев (Германия) — 400,
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 380,
10 (10). Джек Сок (США) — 340….
19 (24). Андрей Рублев (Россия) — 224….
24 (23). Даниил Медведев (Россия) — 200….
62 (57). Андрей Кузнецов (Россия) — 100.
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