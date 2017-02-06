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6 февраля 2017, 9:44 | Теннис | Р-Спорт

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 51-е место в рейтинге ATP

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов поднялся на 51-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого опубликована на официальном сайте АТР.

На минувшей неделе Хачанов в составе сборной России уступил команде Сербии в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса. В рейтинге 20-летний россиянин с 904 очками поднялся на одну строчку. Изменений в первой десятке не произошло.

Рейтинг ATP, версия от 6 февраля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,

4 (4). Милош Раонич (Канада) — 4930,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4830,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3560,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3505,

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 3445,

10 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260….

51 (52). Карен Хачанов (Россия) — 904….

55 (55). Андрей Кузнецов (Россия) — 845….

63 (63). Даниил Медведев (Россия) — 749….

86 (87). Константин Кравчук (Россия) — 644….

89 (91). Михаил Южный (Россия) — 627.
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