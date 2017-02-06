Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 51-е место в рейтинге ATP
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов поднялся на 51-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого опубликована на официальном сайте АТР.
На минувшей неделе Хачанов в составе сборной России уступил команде Сербии в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса. В рейтинге 20-летний россиянин с 904 очками поднялся на одну строчку. Изменений в первой десятке не произошло.
Рейтинг ATP, версия от 6 февраля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,
4 (4). Милош Раонич (Канада) — 4930,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4830,
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3560,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3505,
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 3445,
10 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260….
51 (52). Карен Хачанов (Россия) — 904….
55 (55). Андрей Кузнецов (Россия) — 845….
63 (63). Даниил Медведев (Россия) — 749….
86 (87). Константин Кравчук (Россия) — 644….
89 (91). Михаил Южный (Россия) — 627.
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