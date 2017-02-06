Россиянка Кузнецова и украинка Свитолина вошли в топ-10 Чемпионской гонки WTA
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Россиянка Светлана Кузнецова и украинка Элина Свитолина вошли в топ-10 Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кузнецова на прошлой неделе дошла до четвертьфинала турнира в
В Чемпионской гонке Свитолина поднялась с 17-й на 8-ю строчку, сместив россиянку Анастасию Павлюченкову. Кузнецова шагнула на две ступени вверх и замыкает первую десятку.
Чемпионская гонка, версия от 6 февраля:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030 очков,
2 (2). Винус Уильямс (США) — 1331,
3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010,
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 900,
5 (5). Коко Вандевеге (США) — 835,
6 (6). Мирьяна
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 615,
8 (17). Элина Свитолина (Украина) — 595,
9 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 531,
10 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 495,
15 (28). Наталья Вихлянцева (Россия) — 442….
35 (31). Екатерина Макарова (Россия) — 243….
40 (56). Елена Веснина (Россия) — 232….
41 (34). Евгения Родина (Россия) — 231….
44 (46). Дарья Касаткина (Россия) — 220….
48 (41). Екатерина Александрова (Россия) — 194….
67 (52). Анна Блинкова (Россия) — 146.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter