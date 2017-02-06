Россиянка Кузнецова и украинка Свитолина вошли в топ-10 Чемпионской гонки WTA

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Кузнецова на прошлой неделе дошла до четвертьфинала турнира в Санкт-Петербурге, где уступила будущей финалистке Юлии Путинцевой из Казахстана. Свитолина в воскресенье стала победительницей турнира в Тайбэе, завоевав первый титул WTA в сезоне и пятый в карьере в одиночном разряде.

В Чемпионской гонке Свитолина поднялась с 17-й на 8-ю строчку, сместив россиянку Анастасию Павлюченкову. Кузнецова шагнула на две ступени вверх и замыкает первую десятку.

Чемпионская гонка, версия от 6 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030 очков,

2 (2). Винус Уильямс (США) — 1331,

3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 900,

5 (5). Коко Вандевеге (США) — 835,

6 (6). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 823,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 615,

8 (17). Элина Свитолина (Украина) — 595,

9 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 531,

10 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 495,

15 (28). Наталья Вихлянцева (Россия) — 442….

35 (31). Екатерина Макарова (Россия) — 243….

40 (56). Елена Веснина (Россия) — 232….

41 (34). Евгения Родина (Россия) — 231….

44 (46). Дарья Касаткина (Россия) — 220….

48 (41). Екатерина Александрова (Россия) — 194….

67 (52). Анна Блинкова (Россия) — 146.