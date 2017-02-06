Вихлянцева впервые вошла в топ-100 рейтинга WTA после турнира в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Россиянка Наталья Вихлянцева впервые вошла в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Вихлянцева в
В первой десятке рейтинга изменений не произошло — лидирует американка Серена Уильямс, россиянка Светлана Кузнецова занимает восьмую строчку.
Рейтинг WTA, версия от 6 февраля:
1 (2). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,
2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 7115,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070,
6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) — 4915,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,
9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705,
15 (16). Елена Веснина (Россия) — 2455….
23 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2040….
28 (27). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….
39 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1377….
87 (83). Евгения Родина (Россия) — 756….
89 (115). Наталья Вихлянцева (Россия) — 748….
97 (96). Ирина Хромачева (Россия) — 680.
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