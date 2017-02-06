Вихлянцева впервые вошла в топ-100 рейтинга WTA после турнира в Санкт-Петербурге

Вихлянцева в Санкт-Петербурге дошла до полуфинала, где проиграла будущей победительнице турнира француженке Кристине Младенович. 19-летняя россиянка набрала 748 очков и поднялась со 115-й на 89-ю строчку рейтинга.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло — лидирует американка Серена Уильямс, россиянка Светлана Кузнецова занимает восьмую строчку.

Рейтинг WTA, версия от 6 февраля:

1 (2). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 7115,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070,

6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) — 4915,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705,

15 (16). Елена Веснина (Россия) — 2455….

23 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2040….

28 (27). Дарья Касаткина (Россия) — 1580….

39 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1377….

87 (83). Евгения Родина (Россия) — 756….

89 (115). Наталья Вихлянцева (Россия) — 748….

97 (96). Ирина Хромачева (Россия) — 680.