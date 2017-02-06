Шаповалов принес извинения судье, которому нанес травму в матче Кубка Дэвиса

Судьба встречи Канады и Великобритании должна была решиться в воскресенье в пятой партии между Шаповаловым и Кайлом Эдмундом. В первых двух сетах сильнее оказался Эдмунд — 6:3, 6:4. В третьем сете при счёте 1:1 по геймам Эдмунд сделал брейк на чужой подаче, после чего Шаповалов на эмоциях с силой ударил ракеткой по мячу и попал в лицо арбитру матча. Шаповалову было присуждено техническое поражение.

«Хотел бы принести извинения всем официальным лицам матча. Позже я вернулся и принес извинения судье. К счастью, он был в порядке, но очевидно, что это недопустимое поведение для спортсмена. Мне невероятно стыдно и неловко. Чувствую себя ужасно из-за того, что подвел команду и страну. Могу пообещать, что такое более не повторится. Я извлеку урок и продолжу двигаться дальше. Мне очень повезло, что арбитр в порядке», — цитирует Шаповалова сайт турнира.

Позже Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала релиз, в котором сообщила, что «абсолютно ясно, что Шаповалов не хотел умышленно причинить травму судье». Отмечается, что арбитр отделался ушибом и отеком глаза.