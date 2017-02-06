Путинцева поднялась на семь строчек рейтинга WTA

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Лидирует американка Серена Уильямс, за ней располагаются Анжелик Кербер из Германии и чешская спортсменка Каролина Плишкова.

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева улучшила свое положение в ТОП-100 одиночного разряда, поднявшись с 34-й строчки на 27-ю. Ярослава Шведова, напротив, потеряла одну позицию, сместившись с 45-го на 46-е место.

В парном разряде Ярослава сохранила за собой 11-ю позицию.