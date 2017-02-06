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6 февраля 2017, 8:47 | Теннис | Sports.kz

Кукушкин избежал вылета из ТОП-100 рейтинга АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила обновленную версию еженедельных рейтингов спортсменов, сообщает Sports.kz.

Ассоциация <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> (ATP) выпустила обновленную версию еженедельных рейтингов спортсменов сообщает Sports.kz. Увеличить
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Казахстанец Михаил Кукушкин, занимавший на прошлой неделе 99-ю строчку в одиночном разряде, поднялся на шесть позиции и располагается на 93-м месте.

Лидерами «одиночки» остаются британец Энди Маррей, серб Новак Джокович и швейцарский теннисист Стэн Вавринка.

В табели о рангах парного разряда наивысшую позицию среди представителей нашей страны имеет Михаил Кукушкин, поднявшийся со 182-й на 181-ю строку.

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