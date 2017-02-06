Кукушкин избежал вылета из ТОП-100 рейтинга АТР
Ассоциация
теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила обновленную версию еженедельных рейтингов спортсменов, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Казахстанец Михаил Кукушкин, занимавший на прошлой неделе 99-ю строчку в одиночном разряде, поднялся на шесть позиции и располагается на 93-м месте.
Лидерами «одиночки» остаются британец Энди Маррей, серб Новак Джокович и швейцарский теннисист Стэн Вавринка.
В табели о рангах парного разряда наивысшую позицию среди представителей нашей страны имеет Михаил Кукушкин, поднявшийся со 182-й на 181-ю строку.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter