Кукушкин избежал вылета из ТОП-100 рейтинга АТР

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Казахстанец Михаил Кукушкин, занимавший на прошлой неделе 99-ю строчку в одиночном разряде, поднялся на шесть позиции и располагается на 93-м месте.

Лидерами «одиночки» остаются британец Энди Маррей, серб Новак Джокович и швейцарский теннисист Стэн Вавринка.

В табели о рангах парного разряда наивысшую позицию среди представителей нашей страны имеет Михаил Кукушкин, поднявшийся со 182-й на 181-ю строку.