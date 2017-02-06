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https://sport.mail.ru/news/tennis/28671632/
6 февраля 2017, 6:46 | Теннис | РИА Новости

Канадского теннисиста дисквалифицировали за попадание судье мячом в глаз

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Канадского теннисиста Дениса Шаповалова дисквалифицировали за то, что он случайно попал мячиком в лицо арбитру.

Инцидент произошел в ходе партии между британским спортсменом Кайлом Эдмундом и канадцем Шаповаловым в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса, пишет агентство «Р-Спорт». В третьем сете при равном счете 1:1 британский теннисист взял брейк на чужой подаче. Это, видимо, очень разозлило Шаповалова, и он ударил ракеткой по мячику, который отлетел в лицо рефери матча. В итоге канадцу присудили техническое поражение.

Позже официальный твиттер Кубка Дэвиса сообщил, что в результате удара у судьи отек левый глаз. Шаповалов принес свои извинения.
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