Канадского теннисиста дисквалифицировали за попадание судье мячом в глаз

Инцидент произошел в ходе партии между британским спортсменом Кайлом Эдмундом и канадцем Шаповаловым в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса, пишет агентство «Р-Спорт». В третьем сете при равном счете 1:1 британский теннисист взял брейк на чужой подаче. Это, видимо, очень разозлило Шаповалова, и он ударил ракеткой по мячику, который отлетел в лицо рефери матча. В итоге канадцу присудили техническое поражение.

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Позже официальный твиттер Кубка Дэвиса сообщил, что в результате удара у судьи отек левый глаз. Шаповалов принес свои извинения.