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6 февраля 2017, 7:54 | Теннис | Р-Спорт

Британцы вышли в ¼ финала Davis Cup после дисквалификации Шаповалова

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Теннисисты сборной Великобритании вышли в ¼ финала Мировой группы Кубка Дэвиса, обыграв в 1/8 финала турнира команду Канады.

После трех встреч в пятницу и субботу команда Великобритании вела в матче со счетом 2:1. В воскресенье в четвертой встрече матча канадец Вашек Поспишил оказался сильнее британца Дэниела Эванса — 7:6 (7:3), 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

Судьба матча должна была решиться в пятой партии между Кайлом Эдмундом (Великобритания) и Денисом Шаповаловым (Канада). В первых двух сетах сильнее оказался Эдмунд — 6:3, 6:4. В третьем сете при счёте 1:1 по геймам Эдмунд сделал брейк на чужой подаче, после чего Шаповалов на эмоциях с силой ударил ракеткой по мячу и попал в лицо арбитру матча. Шаповалову было присуждено техническое поражение.

В четвертьфинале британцы встретятся с командой Франции.
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