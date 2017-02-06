В четвёртом матче встречались Карлос Берлок и Паоло Лоренци. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Берлока.



Поединок продолжался 4 часа 14 минут. На счету Берлока 4 эйса, 36 виннеров, 2 двойные и 70 невынужденных ошибок, а также 6 реализованных брейк-пойнтов из 15. Лоренци подал навылет 6 раз, заработал 37 виннеров, совершил 3 двойные и 86 невынужденных ошибок и использовал 4 брейковых шанса из 11.



Судьба путёвки в четвертьфинал решится в матче между Гидо Пельей и Андреасом Сеппи.