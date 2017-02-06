Канада уступила Великобритании в матче КД, Шаповалов попал арбитру мячом в лицо

На стадии 1/8 финала британцы обыграли сборную Канады — 3−2.



В решающем матче противостояния сошлись Денис Шаповалов и Кайл Эдмунд. Первые два сета закончились в пользу британца — 6:3, 6:4. В третьей партии при счёте 1:1 по геймам Эдмунд сделал брейк на подаче соперника. После этого Шаповалов на эмоциях ударил по мячу в сторону трибун, но попал в глаз главному арбитру встречи. После оказания первой помощи судья объявил, что Канаде присуждено техническое поражение.



За место в полуфинале Кубка Дэвиса Великобритания сыграет с Францией.