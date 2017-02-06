Команда на вырост

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Ничего страшного в Нише не произошло. Наши теннисисты уступили сопернику, который заведомо был сильнее и играл к тому же дома. Россия — единственная страна в Мировой группе Кубка Дэвиса, не имеющая ни одного представителя в Top-50 рейтинга ATP. У нас всего пять игроков в первой сотне, и четверо из них были с командой в Сербии. Другое дело, что аппетит приходил во время еды. Не упусти Хачанов свое преимущество 4:0 на тай-брейке пятого сета, реализуй он матчбол в первом поединке с Виктором Троицки, не случись судорог во всем теле у Даниила Медведева, который полтора сета переигрывал Новака Джоковича, интонации были бы совсем другими. Тогда бы и игра в паре могла сложиться совсем по-другому.

СБОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Но все же в первом матче вместе с 20-летним Кареном на корте был не безликий соперник, а теннисист, который на десять лет его старше и имеет за плечами восемь сезонов в Кубке Дэвиса. Троицки в пятницу играл свой 32-й пятисетовый поединок, а после победы рассказывал, что такие битвы ему даже нравятся. Они, мол, придают ему драйва. А Хачанов пока не составил представления о пятисетовиках, поскольку с ним подобное случилось впервые.

Капитан сборной Шамиль Тарпищев, отвечая на вопрос о том, чего не хватило Хачанову для победы, сказал: «В таком матче, когда было четыре матчбола у одного и один у другого, не хватило удачи. Ну и опыта, конечно. Троицки более грамотно действовал тактически, надежнее играя важные очки».

Новое о себе узнал и дебютант сборной России Даниил Медведев, который не смог доиграть матч с Джоковичем, хотя вел 6:4, 3:0 и, посылая плотные удары глубоко под заднюю линию, действительно доставлял сложности второй ракетке мира, пусть тот показывал совсем не лучший свой теннис. Мышечные судороги — явление в теннисе не такое уж и редкое. На «Больших шлемах», при жаре, в концовках затяжных матчей они случаются почти со всеми. И с Медведевым случались тоже. Но подобное — когда перехватывает дыхание, сводит и обе ноги, и руку — он испытал впервые. Сам теннисист попытался объяснить все духотой в зале, Шамиль Тарпищев с высоты своего опыта связал произошедшее со сбоем нервной системы. Капитан выразил мнение, что новичок его команды перегорел, еще болея за Хачанова.

КАЖДЫЙ ДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ

Лишние эмоции помешали в парной игре, на которую в субботу оставалась последняя надежда, и Андрею Кузнецову. Более опытный в сравнении с Хачановым и Медведевым теннисист очень много ошибался, в том числе и в безобидных, казалось бы, ситуациях, а в четвертом сете, в котором они с Константином Кравчуком вели с брейком, проиграл две свои подачи, благодаря чему Троицки с играющим капитаном Ненадом Зимоничем и дожали соперников, добыв ключевое третье очко.

— В какой-то момент, наверное, я не совладал со своими нервами. Где-то, может быть, не повезло. По ходу всего матча у меня были взлеты и падения и в физическом плане, и в психологическом. Все-таки это Кубок Дэвиса, очень важная игра за ключевое очко. Эмоции захлестывали. Поверьте мне, я полностью выложился в этом матче. Сделал все, что мог, — сказал Кузнецов.

Получается, что каждый делал все, что мог в своей ситуации, но счет складывался в пользу соперников. Итогом стало досрочное поражение в первом матче в мировой группе после пятилетнего перерыва.

— Результат неудивительный, — сказал в субботу капитан сборной России Шамиль Тарпищев. — Но я бы сказал ребятам спасибо. Потому что в каждом из трех проигранных матчей были варианты для победы. Это многое значит. Команда выглядела абсолютно боеспособной. Сказал бы даже, что это команда будущего.

Даже вторая ракетка мира Новак Джокович не скупился на комплименты в адрес молодых российских игроков. Говоря о Хачанове и Медведеве, он отмечал их хорошие подачи и движение по корту — то, в чем серб знает толк, а также умение активно вести игру.

— Российский мужской теннис ждет светлое будущее. После паузы, возникшей с уходом Николая Давыденко, Россию снова ждут большие победы, — сказал один из лидеров мирового тенниса.

Что ж, будем считать это главным итогом визита в Ниш. Если не рождение, но начало становления новой команды. Дело за малым: набраться опыта. Ну и заодно заслужить немного удачи.