Поспишил сравнял счёт в матче Кубка Дэвиса между Канадой и Великобританией

Поспишил в четырёх сетах обыграл лидера текущего состава сборной Британии — Даниэля Эванса. Поединок завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу канадца. В стартовый день противостояния он же принёс команде первую победу, обыграв Кайла Эдмунда в трёх сетах. В решающем матче должны сыграть Эдмунд и Денис Шаповалов.