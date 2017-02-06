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6 февраля 2017, 0:04 | Теннис | Чемпионат.com

Поспишил сравнял счёт в матче Кубка Дэвиса между Канадой и Великобританией

Вашек Поспишил принёс сборной Канады второе очко в домашнем противостоянии с Великобританией в 1/8 финала Кубка Дэвиса.

Поспишил в четырёх сетах обыграл лидера текущего состава сборной Британии — Даниэля Эванса. Поединок завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу канадца. В стартовый день противостояния он же принёс команде первую победу, обыграв Кайла Эдмунда в трёх сетах. В решающем матче должны сыграть Эдмунд и Денис Шаповалов.
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