Юлия Путинцева: На каком-то немыслимом кураже я отыгрывала эти многочисленные матчболы
Представительница Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала своё поражение от француженки Кристины Младенович в финале соревнований в
Санкт-Петербурге.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Было много мыслей в голове перед финалом, сильно переживала за результат. Я провалила первую половину встречи, но потом смогла с помощью
Кристина провела великолепный матч, нужно отдать ей должное, она заслужила этот титул. Я была заметно уставшей, сегодня я не могла двигаться так же, как в предыдущих матчах. На
«Болельщики вновь помогали выбираться из трудных ситуаций. Я могла уступить в двух сетах, но с помощью зрителей смогла совершить камбек.?
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