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5 февраля 2017, 22:26 | Теннис | Sports.kz

Юлия Путинцева: На каком-то немыслимом кураже я отыгрывала эти многочисленные матчболы

Представительница Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала своё поражение от француженки Кристины Младенович в финале соревнований в Санкт-Петербурге.

Представительница Казахстана Юлия <span class=error>Путинцева</span> прокомментировала своё поражение от француженки Кристины Младенович в финале соревнований в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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«Было много мыслей в голове перед финалом, сильно переживала за результат. Я провалила первую половину встречи, но потом смогла с помощью морально-волевых качеств выровнять положение.

Кристина провела великолепный матч, нужно отдать ей должное, она заслужила этот титул. Я была заметно уставшей, сегодня я не могла двигаться так же, как в предыдущих матчах. На каком-то немыслимом кураже я отыгрывала эти многочисленные матчболы, но Кристина всё-таки смогла поставить финальную точку», — сказала Юлия на пресс-конференции.

«Болельщики вновь помогали выбираться из трудных ситуаций. Я могла уступить в двух сетах, но с помощью зрителей смогла совершить камбек.?

Мне очень понравилось в Санкт-Петербурге, я провела здесь отличную неделю. Сейчас я лечу в Москву, затем еду в Астану помочь команде Казахстана в матче «Кубка Федерации», — добавила Путинцева.?

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