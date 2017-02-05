Юлия Путинцева: На каком-то немыслимом кураже я отыгрывала эти многочисленные матчболы

«Было много мыслей в голове перед финалом, сильно переживала за результат. Я провалила первую половину встречи, но потом смогла с помощью морально-волевых качеств выровнять положение.



Кристина провела великолепный матч, нужно отдать ей должное, она заслужила этот титул. Я была заметно уставшей, сегодня я не могла двигаться так же, как в предыдущих матчах. На каком-то немыслимом кураже я отыгрывала эти многочисленные матчболы, но Кристина всё-таки смогла поставить финальную точку», — сказала Юлия на пресс-конференции.



«Болельщики вновь помогали выбираться из трудных ситуаций. Я могла уступить в двух сетах, но с помощью зрителей смогла совершить камбек.?



Мне очень понравилось в Санкт-Петербурге, я провела здесь отличную неделю. Сейчас я лечу в Москву, затем еду в Астану помочь команде Казахстана в матче «Кубка Федерации», — добавила Путинцева.?