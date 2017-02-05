— Сравните ощущения от побед в одиночном разряде и парном?

— Большой Шлем — это незабываемое ощущение. Но я говорила, что мой приоритет — это личный титул, я не парный игрок. Я проиграла три финала до этого. Я очень люблю Петербург, мне нравится этот турнир — он лучший в туре. Это незабываемая неделя.

— Финал получился сложным.

— Да, у меня были взлеты и падения: думаю, сказались нервы. Во втором сете она вернулась, хотя я вела. Надо мной довлели три финала, которые я уступила. Но есть и заслуга Юли — она мне ничего не отдавала, приходилось все очки зарабатывать самой.

— За счет чего вам удалось не сдаться после стольких нереализованных матчболов?

— Я не знаю. Очень сложно было на корте. Я не помню всех матчболы — наверное, вы знаете их лучше. Но Юля играла потрясающе! Мне даже не в чем себя обвинить. Она хороший боец, но и я тоже — я готова умереть на корте, если надо, — приводит слова Младенович корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Младенович обыграла Путинцеву со счетом 6:2, 6:7, 6:4. Победа на Spb Ladies Trophy стала первым титулом в карьере француженки. Казахстанская теннисистка впервые проиграла в финале.

Spb Ladies Trophy-2017 проходил в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.