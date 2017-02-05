Поединок продолжался 3 часа 19 минут. На счету Шкугора 8 эйсов, 4 двойные ошибки, 37 ударов навылет, 78 невынужденных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Баутиста-Агут выполнил 5 подач навылет, допустил 3 двойные, сделал 43 виннера, 60 невынужденных и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Отметим, что единственный брейк Шкугора пришёлся на подачу испанца на матч.



На решающий пятый поединок заявлены Анте Павич и Пабло Карреньо-Буста.