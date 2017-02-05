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5 февраля 2017, 21:09 | Теннис | Чемпионат.com

Баутиста-Агут победил Шкугора, сравняв счёт в матче КД Хорватия — Испания

Роберто Баутиста-Агут сломил сопротивление Франко Шкугора и сравнял счёт в противостоянии Хорватии и Испании в рамках 1/8 финала Кубка Дэвиса — 2017 — 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Поединок продолжался 3 часа 19 минут. На счету Шкугора 8 эйсов, 4 двойные ошибки, 37 ударов навылет, 78 невынужденных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Баутиста-Агут выполнил 5 подач навылет, допустил 3 двойные, сделал 43 виннера, 60 невынужденных и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Отметим, что единственный брейк Шкугора пришёлся на подачу испанца на матч.

На решающий пятый поединок заявлены Анте Павич и Пабло Карреньо-Буста.
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