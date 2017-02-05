Петербургское гостеприимство

В воскресенье завершился второй St.Petersburg Ladies Trophy. Организаторы приложили немало усилий, чтобы подарить любителям тенниса настоящий праздник и так и получилось. Хотя по сравнению с прошлым годом место в календаре было не идеальным.



Год назад после Открытого чемпионата Австралии была ещё неделя до старта турнира в Санкт-Петербурге, а в 2017-м он оказался вплотную к первому турниру «Большого шлема», который проводится на другом краю света. И тем не менее состав соревнований оказался даже сильнее. Хорошая организация первого турнира убедила многих посетить это соревнование в новом сезоне. И в течение недели можно было услышать множество положительных отзывов от теннисисток. Всё это может в дальнейшем существенно помочь Санкт-Петербургу заполучить Итоговый чемпионат WTA, когда он уедет из Сингапура в 2019-м. Владимир Камельзон отметил, что переговоры на эту тему уже ведутся.

Винус без очков, но с шубой

Главной звездой турнира стала Винус Уильямс. Пусть она и была посеяна только под четвёртым номером, но её приезд на соревнование сразу после финала Australian Open стал настоящим событием. Правда выступить удачно у Винус не вышло. Она явно была утомлена после тяжёлого турнира в Австралии и долгого перелёта, в итоге она проиграла Кристине Младенович менее чем за час.



Но стоит отдать должное Винус, которая не рванула на первый самолёт до Флориды. Американка вернулась на стадион и на следующий день, чтобы провести автограф-сессию, на которую собралась очень длинная очередь.



У самой Уильямс была ещё одна цель — купить в России меховую шубу. И в этом семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» преуспела. Винус приобрела в Санкт-Петербурге две достаточно дорогих шубы. Американка хорошо отзывалась о времени, проведённом в России, и сказала, что обсудит возможность вернуться вместе с Сереной.

Травма Халеп и простуд Цибулковой

Не слишком удачно выступила четвёртая ракетка мира — Симона Халеп. Она провалила Открытый чемпионат Австралии из-за травмы колена. Затем была информация, что румынка чувствует себя хорошо. Симона выиграла свой первый матч на турнире против Аны Конюх и сказала, что колено её не беспокоит, а на следующий день снялась из-за всё той же травмы колена.



Доминика Цибулкова в начале недели простудилась, но это не помешало ей выиграть два матча и выйти в полуфинал. После отказа Халеп перед словачкой открывались прекрасные перспективы в рейтинге. Финал гарантировал ей выход на четвёртое место, а титул выводил бы её на третью строчку, но в итоге соревнование завершилось для неё в полуфинале, так что она осталась на пятой позиции.



Возвращение Кузнецовой на родину

Доминику Цибулкову огорчила Юлия Путинцева. За день до этого упорный матч представительнице Казахстана проиграла Светлана Кузнецова. Россиянка вроде бы уже перехватила инициативу в решающем сете затяжной встречи, но на подаче на матч, как выразилась сама Светлана, её «зажало».



Для Кузнецовой, которая родилась и провела детство в Санкт-Петербурге, это был первый турнир в родном городе с 14 лет. Она призналась, что сильно волновалась, но всё равно получила позитивные эмоции.



Также на четвертьфинальной стадии уступила Елена Веснина, она не справилась с Цибулковой. Елене в первой встрече пришлось соперничать со своей подругой — Екатериной Макаровой. Они очень не любят играть между собой, но жребий свёл их в первом раунде. Выход в четвертьфинал поможет дебютировать Весниной в топ-15.



Уже в третий раз в Россию между собой сыграли две другие подруги — Дарья Касаткина и Белинда Бенчич. Год назад в Петербурге Бенчич выиграла у Дарьи в полуфинале. Та победа помогла швейцарке войти в топ-10. Год спустя Белинда уступила ей в первом раунде. 13 февраля швейцарка вылетит за пределы топ-100.



Прорыв Вихлянцевой

Но и Касаткина не сумела защитить очки за полуфинал. Во втором раунде она в российском дерби уступила Наталье Вихлянцевой, которая получила на турнир специальное приглашение. Первый сет был напряжённым, Касаткина постоянно была впереди, но упустила свои шансы. Во второй партии игра Дарьи совсем развалилась. После встречи она признала, что ей непросто справляться с давлением, ведь теперь от неё совсем другие ожидания по сравнению с её первым сезоном в WTA.



Вихлянцева полгода назад ещё была в третьей сотне, но после этой недели будет уже в топ-100. Турниры в Санкт-Петербурге сыграли здесь ключевую роль. В сентябре прошлого года Наталья выиграла крупный турнир ITF в этом же городе, а на «Премьере» добралась до полуфинала. В четвертьфинале ей немного повезло, ведь Халеп снялась с матча.



В полуфинале Вихлянцева навязала борьбу Младенович. Россиянка даже взяла первый сет, но в концовке встречи она подсела физически и не слишком хорошо себя чувствовала из-за болезни. Тем не менее уроженка Волгограда провела отличную неделю, а на следующей её ждёт дебют в Кубке Федерации в матче против Китайского Тайбэя.

Красивая финальная точка

В решающем матче турнира встретились Путинцева и Младенович. Может быть афиша была не самая привлекательная для кого-то, но обе девушки здорово играли на этой неделе и заслужили своё место в финале. Да и в итоге девушки подарили зрителям настоящий спектакль.



Младенович доминировала в первой половине матча благодаря своим мощным ударам справа. Француженка вела 6:2, 5:2, но в тот момент явно занервничала. Юлия вцепилась, поймала кураж и переломила ход игры. Представительница Казахстана взяла второй сет на тай-брейке.



В третьей партии ей снова пришлось отыгрываться со счёта 1:5. Юлия действовала просто феноменально на матчболах. На первом она отбила смэш ударом в линию, а следующие три отыграла приёмами навылет! Перевес Кристины был минимальным, но всё-таки на своей третьей подаче на матч и пятом матчболе она сумела завершить встречу и выиграть первый титул.

Также на этой неделе прошёл более скромный турнир в Тайбэе. Первый номер посева там был у Элины Свитолиной. Украинка выиграла свой пятый титул в карьере, пятый год кряду она выигрывает по турниру. Хотя в Тайбэе у неё были серьёзные сложности в четвертьфинале против Онс Жабер. Элина отыграла четыре матчбола и две подачи соперницы на матч. Но вот в финале против Шуай Пэн украинка победила уже уверенно.



На следующей неделе соревнований WTA не будет, так как состоятся матчи Кубка Федерации. Россиянки примут в Москве скромную сборную Тайваня. Анастасия Мыскина вызвала на матч сразу трёх молодых теннисисток — Вихлянцеву, Калинскую и Блинкову, а поможет им опытная Макарова.