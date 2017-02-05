Миша Зверев уступил Бемельмансу в матче Кубка Дэвиса
Немец Миша Зверев в четвертом матче Кубка Дэвиса уступил бельгийцу Рубену Бемельмансу — 5:7, 1:6.
Теннисисты провели на корте 50 минут.
Отметим, что эта встреча не имела турнирного значения, так как ранее сборная Бельгии одержала победу по итогам трех матчей и вышла в четвертьфинал.
Кубок Дэвиса.
Мировая группа.
1/8 финала.
Одиночный разряд.
Бельгия — Германия — 4:0.
Воскресенье.
Бемельманс — Зверев М. — 7:5, 6:1.
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