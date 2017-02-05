Миша Зверев уступил Бемельмансу в матче Кубка Дэвиса

Теннисисты провели на корте 50 минут.

Отметим, что эта встреча не имела турнирного значения, так как ранее сборная Бельгии одержала победу по итогам трех матчей и вышла в четвертьфинал.

Кубок Дэвиса.

Мировая группа.

1/8 финала.

Одиночный разряд.

Бельгия — Германия — 4:0.

Воскресенье.

Бемельманс — Зверев М. — 7:5, 6:1.