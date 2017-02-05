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5 февраля 2017, 19:49 | Теннис | Спорт-Экспресс

Шамиль Тарпищев: У нас золотая молодежь

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев, подводя итоги матча первого круга Кубка Дэвиса с Сербией, счет в котором после поражения Константина Кравчука от Душана Лайовича стал 0:4, выразил своим игрокам благодарность за самоотдачу.

— Я благодарен ребятам за то, что они бились, боролись и сделали все, что могли на данный момент. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что у нас золотая молодежь. У нас в ближайшем резерве есть несколько ребят, которые в обозримом будущем тоже войдут в состав сборной. Когда команда формировалась, играли и Донской, и Габашвили. Есть и Рублев, который провел ни один матч. У нас уже есть выбор, — сказал Тарпищев. — Также я хотел бы поблагодарить организаторов за теплый прием. Мы действительно чувствовали себя в Нише, как дома. Раз сегодня болельщики пришли на трибуны, значит, наша игра им понравилась, что очень приятно.
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