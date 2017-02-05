Шамиль Тарпищев: У нас золотая молодежь

— Я благодарен ребятам за то, что они бились, боролись и сделали все, что могли на данный момент. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что у нас золотая молодежь. У нас в ближайшем резерве есть несколько ребят, которые в обозримом будущем тоже войдут в состав сборной. Когда команда формировалась, играли и Донской, и Габашвили. Есть и Рублев, который провел ни один матч. У нас уже есть выбор, — сказал Тарпищев. — Также я хотел бы поблагодарить организаторов за теплый прием. Мы действительно чувствовали себя в Нише, как дома. Раз сегодня болельщики пришли на трибуны, значит, наша игра им понравилась, что очень приятно.