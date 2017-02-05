Дарси вывел Бельгию в четвертьфинал Кубка Дэвиса, победив А. Зверева

Стив Дарси в четырёх партиях победил Александра Зверева — 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (10:8). На тай-брейке Зверев отыграл три матчбола, в том числе один на приёме, и упустил один сетбол.



Для Дарси это 21-я победа в одиночных матчах Кубка Дэвиса при восьми поражениях. Отметим, что Бельгия играла без своего сильнейшего теннисиста, Давида Гоффена. В четвертьфинале бельгийцы встретятся либо с Аргентиной, либо с Италией.