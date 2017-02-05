Илья Ивашко уступил сопернику из Румынии в матче Кубка Дэвиса

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В первой и второй партиях белорусский теннисист оказал упорное сопротивление, уступив лишь в концовках. Мариус Копил (129-е место в мировом рейтинге) усилил подачу в третьем сете и сумел перехватить инициативу.

Этот успех позволил румынским теннисистам сравнять счет в матче Кубка Дэвиса — 2:2. В заключительной игре в минском Дворце тенниса сыграют Егор Герасимов и Адриан Унгур. Победитель матча Беларусь — Румыния в следующем раунде в сентябре встретится с теннисистами Австрии.