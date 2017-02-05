Тарпищев: Сборная России выиграет Кубок Дэвиса, когда будет обладать двумя составами
МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России сможет выиграть Кубок Дэвиса, когда будет обладать двумя равноценными составами. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР), капитан национальной команды Шамиль Тарпищев.
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«В команде отличный климат, и у этой сборной России очень хорошие перспективы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у сборной было два состава — без этого нельзя выиграть Кубок Дэвиса, — сказал Тарпищев. — Учитывая, что мы выиграли юниорский Кубок Дэвиса, у нас хорошая перспектива. Есть несколько хороших игроков на подходе к сборной».
Тарпищев остался доволен игрой российских теннисистов в матче против сборной Сербии.
Накануне сборная России уступила сербской команде со счетом 0−3. Карен Хачанов проиграл Виктору Троицки, Даниил Медведев отказался от продолжения встречи с Новаком Джоковичем в четвертом сете, а Константин Кравчук и Андрей Кузнецов проиграли паре Троицки/Ненад Зимоньич.
«Мы играли хорошо, я очень доволен, — сказал Тарпищев. — Каждый наш теннисист бился до последнего — это очень радует. В тактическом плане Медведев сыграл даже не хуже Джоковича, но ему не хватило опыта пятисетовых поединков, тело оказалось не готовым. Хачанов обидно проиграл, имея
По итогам прошлого года мужская сборная России вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса. Теперь же россиянам предстоит сыграть в сентябре в
Российская сборная дважды выигрывала Кубок Дэвиса: в 2002 и 2006 годах. Лидером по количеству побед является сборная США (32).
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