«В России игроками расшвыриваются». Звезда, которую мы отдали Казахстану
Юлия Путинцева впервые вышла в финал турнира WTA и первый раз войдет в топ-30 после выступления в Петербурге.
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Юлия Путинцева, которая впервые вышла в финал турнира WTA и первый раз войдет в топ-30 после выступления в Петербурге, объяснила, почему теннисисты из России бегут в Казахстан, и рассказала, что ей пишут в соцсетях после побед.
«Не выкладываю фотографии
На St. Petersburg Ladies Trophy 22-летняя уроженка Москвы впервые в карьере достигла финала турниров WTA. Победы в двух стартовых раундах еще были ожидаемыми, но в четвертьфинальной битве со Светланой Кузнецовой петербургская публика скорее желала Путинцевой поражения. Юлия могла выиграть матч и в двух сетах, если бы не отдала
Столько же сетов представительница Казахстана выдержала и в полуфинале с Доминикой Цибулковой. Путинцева снова проигрывала третий сет, но опять спаслась и победила. В финале силу воли спортсменки проверит француженка Кристина Младенович.
— Вашу последнюю фотографию в инстаграме вы выкладывали до приезда в Петербург. У нас в городе нечего сфотографировать? — спросили теннисистку на
— У меня очень много фотографий из Петербурга, но есть свои суеверия, поэтому по ходу турнира я ничего не выкладываю, — улыбаясь, объяснила Путинцева.
— Каково спортсмену выступать на родине под флагом другой страны?
— Я об этом не думаю, если честно (смеется).
— Косых взглядов не чувствуете со стороны?
— У меня таких мыслей не возникает. Я представляю Казахстан, потому что федерация этой страны в меня верит и поддерживает по жизни. Мне приятнее выступать там, чем здесь, где федерация расшвыривается игроками и кричит, что у нас есть и будут спортсмены лучше. Это обидно слышать. Очень рада, что в Казахстане меня ценят и поддерживают.
— Недавно за Казахстан стал выступать еще российский теннисист Александр Бублик. Чем эта страна привлекает?
— Многими факторами. Там создают очень хорошие и комфортные условия: например, предсезонка проходит в Майами и продолжается целый месяц. Для нас нанимают очень классных физиотерапевтов, тренеров, и само место отличное, нам все организовывают. Где вы в России видели, чтобы игроков собрали и повезли на предсезонку? Если честно, я даже не слышала об этом. Только знала, что организуют сбор на неделю в Дубае, а потом обратно возвращаются в зиму, что неприемлемо для спортсменов высокого класса. Также в Казахстане очень хорошо заботятся о юниорах, им создают все условия, чтобы прогрессировать.
«Москва или Америка? Самолет!»
— Сайт WTA указывает вашей «резиденцией» Москву, а сами вы говорили, что живете в Америке.
— Я все равно живу в Москве, а в Америке провожу предсезонку и готовлюсь к турниру в
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— В самолете (улыбается).
— Дарья Гаврилова, выступающая за Австралию, рассказывала, что возвращается туда три раза в год. Часто ли вы посещаете Казахстан?
— Я в основном приезжаю на Кубок Федерации, выставочные матчи и другие всякие мероприятия. Мне Казахстан очень нравится, Астана — красивый город. Однако там холодно, поэтому для предсезонного сбора сложно
— Ваш младший брат Илья выступал в одной из канадских юниорских лиг.
— Он сейчас перешел в «Сарыарку» (Илья Путинцев числится в
— Как вышло, что к 19 годам он провел несколько сезонов в североамериканских командах?
— Илья был в юниорской команде «Бостона», потом его задрафтовал «Галифакс Мусхедс» (команда из главной юниорской лиги Квебека — Прим.ред.). Он очень перспективный, играл хорошо за любой клуб. Когда он выступал,
— В «Сарыарку» Илью позвали, чтобы в будущем и ему сделать казахстанский паспорт?
— Пока я об этом ничего не знаю.
«Комментарии иногда пишут
— Вы работали в Академии Патрика Муратоглу с Мартиной Хингис. Какой главный совет она вам давала?
— Она много советов дает, поэтому тяжело выбрать именно один. Мартина — очень грамотный человек. Она мне меняла тактику и видение игры. Еще научила, как получать больше удовольствия от игры, чем негатива.
— Вас называют очень эмоциональной теннисисткой.
— Очень трудно быть в теннисе неэмоциональным, потому что иногда все зависит от нескольких удачных обстоятельств. Тяжело сказать, что
— В кого вы такая?
— Я думаю, сама себя такой сделала (смеется).
— Сдерживать себя приходится?
— Поверьте, очень часто.
— Вы рассказывали, что любите читать комментарии про себя в социальных сетях.
— Там иногда сумасшедшие сидят (смеется).
— Когда сменили гражданство, много сообщений было?
— Тогда я их не смотрела. Начала это делать только сейчас.
— Самый запоминающийся комментарий.
— Иногда
— Во время смены гражданства родители просили не читать прессу, чтобы не ломать психику?
— Я ничего не читала, это делал мой папа. Он возмущался, что люди ничего не понимают, ведь мне поменяли гражданство не просто так, у нас с финансами были проблемы. Потом говорил: «Ну, сумасшедших много, завидующих — тоже».
— «Надеюсь, продолжу прогрессировать» — это вы говорили на Кубке Кремля. Прогресс чувствуете?
— Я имела в виду не результаты, а игру. Очень хочу, чтобы она росла, а не рейтинг — это все виртуально. Если показываешь хорошую игру — можешь проигрывать, проигрывать, а потом неожиданно выиграть турнир или победить серьезного соперника. Самое главное — повышать уровень игры. Сейчас я играю достаточно ровно и довольна этим.
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