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5 февраля 2017, 11:33 | Теннис | Р-Спорт

Свитолина обыграла китаянку Пэн Шуай в финале турнира в Тайбэе

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира в Тайбэе, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира в Тайбэе призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. Увеличить
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В финале Свитолина, являющаяся первой ракеткой турнира, обыграла китаянку Пэн Шуай со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Украинка завоевала в Тайбэе первый титул WTA в сезоне и пятый в карьере в одиночном разряде.
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