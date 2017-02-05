Свитолина обыграла китаянку Пэн Шуай в финале турнира в Тайбэе
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира в Тайбэе, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
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В финале Свитолина, являющаяся первой ракеткой турнира, обыграла китаянку Пэн Шуай со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
Украинка завоевала в Тайбэе первый титул WTA в сезоне и пятый в карьере в одиночном разряде.
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